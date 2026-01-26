Forze di polizia lo scudo di Piantedosi | Presunzione di liceità per loro

Il ministro Piantedosi ha annunciato lo scudo legale per le forze di polizia, con la presunzione di liceità per gli agenti durante l’esercizio delle loro funzioni. Contestualmente, si registra un calo degli sbarchi rispetto all’anno precedente e una nuova normativa che esclude l’iscrizione nel registro degli indagati per poliziotti e carabinieri coinvolti in incidenti durante il servizio.

Roma, 26 gennaio 2026 – Il dimezzamento degli sbarchi rispetto all'anno scorso e la norma che permetterà di non iscrivere poliziotti e carabinieri nel registro degli indagati in caso di fatti commessi durante il servizio. Il ministro degli Interni Matteo Piantedosi sul palco della Lega a Rivisondoli con Daniela Di Maggio, madre di Giogiò Cutolo, il giovane musicista napoletano ucciso da un componente di una baby gang, anticipa cosa ci sarà nel nuovo pacchetto sicurezza. Dallo stesso palco il segretario della Lega Matteo Salvini chiede per le forze dell'ordine «ancora più le mani libere per difendere la nostra e la loro sicurezza, pur nel rispetto dei limiti del codice» e annuncia per il 18 aprile a Milano una manifestazione «con i patrioti di tutta Europa in nome della protezione della nostra Europa, dei nostri diritti che ci siamo conquistati».

