Più tutele studenti in Formazione – lavoro borse di studio per infortuni nuove regole NASPI prevenzione oncologica Decreto Salute e sicurezza in Gazzetta LO SPECIALE

È stata pubblicato in Gazzetta il 31 ottobre 2025 il Decreto Legge sulle misure urgenti da adottare per la tutela della salute, la sicurezza e le politiche sociali. Le disposizioni di questo provvedimento sono, infatti, finalizzate a favorire una maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro (scuola compresa) e in materia di protezione civile, investendo più risorse finanziarie e borse di studio in formazione e informazione, e incentivando interventi efficaci che riducano il rischio di infortuni in ogni ambito lavorativo.

