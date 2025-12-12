Sicurezza sul Lavoro L’adozione del modello organizzativo 231 mette al riparo l’impresa in caso di infortuni

L’adozione del modello organizzativo 231 rappresenta una strategia efficace per le PMI, contribuendo a garantire la sicurezza sul lavoro e a prevenire sanzioni in caso di infortuni. Grazie a nuove procedure semplificate, le aziende possono implementare facilmente sistemi di gestione della sicurezza, tutelando dipendenti e reputazione aziendale nel rispetto del Dlgs 231/01.

Nuove procedure semplificate permettono alle PMI di implementare modelli organizzativi per la sicurezza sul lavoro, riducendo il rischio di sanzioni secondo il Dlgs 23101. Per le Pmi è ora possibile tenere sotto controllo i rischi aziendali in materia di salute e sicurezza e adottare modelli organizzativi che possono esonerare l’azienda dalle responsabilità amministrative previste dal Dlgs 23101. Il documento che introduce le procedure semplificate in questo campo, approvato dalla commissione consultiva, è operativo dal 13 febbraio scorso (dopo la pubblicazione del relativo avviso in «Gazzetta» ). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Sicurezza sul Lavoro. L’adozione del modello organizzativo 231 mette al riparo l’impresa in caso di infortuni

CORSO SICUREZZA PER DATORI DI LAVORO – DIRIGENTI SCOLASTICI CISL Scuola, in collaborazione con Irsef Irfed, organizza un corso gratuito dedicato ai Dirigenti Scolastici per l’aggiornamento previsto dall’Accordo Stato-Regioni 2025. Gennaio 2 - facebook.com Vai su Facebook

Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro: al via il V° master biennale Sapienza- #Inail. Iscrizioni entro il 31.01.26 per massimo di 35 posti. L'Istituto mette a disposizione borse di copertura parziale o totale. cutt.ly/6to Vai su X

Modello Covid per la sicurezza e subappalti facili nel mirino - ROMA – Un “protocollo sicurezza” da scrivere con i sindacati, come quello per riaprire le imprese in pieno Covid a metà marzo 2020. repubblica.it scrive

Sicurezza sul lavoro, Landini: “Misure del governo? Basta annunci, è il modello di impresa che uccide” - “Quella dei morti sul lavoro è una strage che non ha fine” e per questo “non è più il momento delle chiacchiere, degli ... Riporta ilfattoquotidiano.it