Claudio Carlomagno ha confessato il femminicidio di Federica Torzullo

Claudio Agostino Carlomagno ha ammesso di essere responsabile del femminicidio di Federica Torzullo, avvenuto ad Anguillara Sabazia. La confessione è stata resa davanti al giudice per le indagini preliminari di Civitavecchia. Questa vicenda solleva ancora una volta importanti riflessioni sulla violenza di genere e l’importanza di intervenire tempestivamente.

