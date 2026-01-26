Livorno tenta di uscire dal supermercato con 200 euro di merce non pagata | denunciato

Un giovane di 20 anni è stato denunciato dai carabinieri di Livorno-Porto per aver tentato di uscire da un supermercato con merce del valore di 200 euro senza averla pagata. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato il furto aggravato, portando alla denuncia del ragazzo. L’episodio evidenzia l’attenzione delle autorità locali nel contrasto ai reati contro il patrimonio.

Dovrà rispondere di furto aggravato il 20enne denunciato nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Livorno-Porto. Secondo quanto ricostruito, il giovane si è introdotto all'interno di un supermercato dal quale avrebbe cercato di uscire con 200 euro di merce (per lo più generli alimentari e prodotti di elettronica) senza pagare. Le sue azioni però non sono sfuggite al personale della vigilanza che lo ha fermato subito dopo aver varcato le casse. Immediata quindi la chiamata al 112 che ha inviato sul posto i militari dell'Arma. Grazie anche alla registrazione delle telecamere dell'attività è stato possibile ricostruire l'accaduto e deferire il 20enne all'autorità giudiziaria.🔗 Leggi su Livornotoday.it

