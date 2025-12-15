Fuggono dal supermercato con merce non pagata nello zaino ma i carabinieri li fermano nel parcheggio | denunciati due 20enni

Due giovani di 20 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Salsomaggiore Terme per aver tentato di rubare merce dal supermercato, fuggendo con lo zaino pieno di prodotti non pagati. L'intervento dei militari nel parcheggio ha permesso di bloccare e identificare i responsabili, che ora sono sotto indagine.

I carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma due 20enni stranieri, ritenuti, a seguito di accurate indagini, i presunti responsabili di un furto avvenuto in un supermercato della città termale. L'episodio si è verificato nel pomeriggio.