Fuggono dal supermercato con merce non pagata nello zaino ma i carabinieri li fermano nel parcheggio | denunciati due 20enni

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani di 20 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Salsomaggiore Terme per aver tentato di rubare merce dal supermercato, fuggendo con lo zaino pieno di prodotti non pagati. L'intervento dei militari nel parcheggio ha permesso di bloccare e identificare i responsabili, che ora sono sotto indagine.

fuggono dal supermercato con merce non pagata nello zaino ma i carabinieri li fermano nel parcheggio denunciati due 20enni

© Parmatoday.it - Fuggono dal supermercato con merce non pagata nello zaino ma i carabinieri li fermano nel parcheggio: denunciati due 20enni

I carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma due 20enni stranieri, ritenuti, a seguito di accurate indagini, i presunti responsabili di un furto avvenuto in un supermercato della città termale.L'episodio si è verificato nel pomeriggio. Parmatoday.it

TACCHEGGIO al SUPERMERCATO: il furto non è più punibile | Avv. Angelo Greco

Video TACCHEGGIO al SUPERMERCATO: il furto non è più punibile | Avv. Angelo Greco

Fuggono dal supermercato con merce non pagata nello zaino ma i carabinieri li fermano nel parcheggio. Denunciati per furto due 20enni stranieri - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Salsomaggiore Terme hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma due 20enni stranieri, ritenuti, a seguito di accurate indagini, i presunt ... gazzettadiparma.it

Ruba al supermercato, e tenta di fuggire con la merce nascosta sotto i vestiti. Poi aggredisce il titolare. Arrestato per rapina 29enne straniero - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno tratto in arresto un 29enne di origine straniera, ritenuto, al termine di approfonditi accertamenti e verifiche, il presunt ... gazzettadiparma.it