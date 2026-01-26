LIVE Sinner-Darderi 1-0 Australian Open 2026 in DIRETTA | inizia il derby altoatesino costretto ad annullare due palle break!

Segui in tempo reale il match tra Sinner e Darderi agli Australian Open 2026. La partita è iniziata con Sinner in vantaggio 1-0, mentre l’altoatesino ha già dovuto annullare due palle break. Restate aggiornati per tutte le novità e i commenti sulla partita, con aggiornamenti costanti e dettagli sulle azioni più significative.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-FRITZ DALLE 4.00 30-0 In rete l'uscita di rovescio lungolinea di Darderi. 15-0 Prima vincente in apertura di game per Sinner. 2-0 BREAK SINNER. Jannik risponde di dritto mettendo in difficoltà il back di Darderi che infatti esce. Non c'è la prima per Lucio. 40-A Rovescio lungolinea pazzesco di Sinner! Palla break. Ancora una seconda di servizio. 40-40 Risposta vincente di Sinner, che fin da subito sta alzato i giri del motore. Seconda palla. 40-30 Primo ace del match per Darderi. 30-30 Resiste ai ritmi alti di Darderi, Sinner trova il dritto in cross: esce il colpo successivo dell'italo-argentino.

