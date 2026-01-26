LIVE Sinner-Darderi 6-1 6-3 3-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’italo-argentino annulla 2 palle break

Segui in tempo reale l'incontro tra Sinner e Darderi agli Australian Open 2026, con aggiornamenti costanti sui punteggi e le principali azioni. L'italo-argentino si sta giocando una partita difficile, mentre Sinner cerca di consolidare il suo vantaggio. Rimani aggiornato su tutte le novità e sui momenti chiave di questa sfida attraverso la nostra diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ALCARAZ HA PRESO IN GIRO SINNER? CRAMPO SIMULATO E RISATA 15-0 Largo il rovescio incrociato di Darderi che sta rischiando il tutto per tutto. 3-3 Darderi martella da fondo e chiude con un diritto incrociato. C'è partita in questo terzo set. 40-30 Lungo il diritto a sventaglio in uscita dal servizio. 40-15 Ace al centro di Luciano. 30-15 Scambio lungo e lo vince Darderi. Sinner perde progressivamente campo e poi sbaglia di diritto. 15-15 Servizio e rovescio di Darderi, largo il recupero di diritto del n.2. 0-15 Risposta profonda di Sinner, che chiude subito lo scambio con il rovescio lungolinea.

