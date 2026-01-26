LIVE Sinner-Darderi 6-1 3-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | il n2 è avanti di un break

Segui in tempo reale l'incontro tra Sinner e Darderi agli Australian Open 2026. Attualmente, il numero 2 è avanti di un break nel secondo set, dopo aver vinto il primo con un punteggio di 6-1. Aggiorna la diretta per tutte le novità e i momenti salienti di questa partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ALCARAZ HA PRESO IN GIRO SINNER? CRAMPO SIMULATO E RISATA 15-0 Sinner domina da fondo e chiude con il rovescio lungolinea. 3-2 In rete il back di rovescio di Sinner. 40-15 Servizio vincente al centro del n.25. 30-15 Servizio e diritto in contropiede di Darderi. 15-15 Sinner aggredisce Darderi con la risposta, in rete il diritto in uscita dal servizio. 15-0 Battuta vincente al centro di Darderi. 3-1 Servizio e diritto di Sinner, che consolida il break. 40-15 Ace esterno del n.2. 30-15 Sinner vince lo scambio prolungato sulla diagonale di rovescio. 15-15 Spreca Darderi e spara fuori un altro diritto di metri. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sinner-Darderi 6-1, 2-1, Australian Open 2026 in DIRETTA: break da 40-15 per il n.2

LIVE Darderi-Khachanov 7-6, 3-6, 6-3, 3-2, Australian Open 2026 in DIRETTA: azzurro avanti di un break nel quarto set

