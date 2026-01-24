LIVE Darderi-Khachanov 7-6 3-6 6-3 3-2 Australian Open 2026 in DIRETTA | azzurro avanti di un break nel quarto set

Segui in tempo reale il match tra Darderi e Khachanov negli Australian Open 2026. Dopo oltre tre ore di gioco, Darderi è avanti di un break nel quarto set, con il punteggio 3-2. La partita resta aperta e combattuta, offrendo un confronto intenso tra i due tennisti. Aggiorna la pagina per le ultime notizie e gli sviluppi più recenti sull’incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Scoccano in questo momento le tre ore di gioco 3-2 Break Darderi: scambio durissimo con l'italo-argentino che accetta di mettersi dietro la riga di fondo a contenere. Il russo ha provato a far correre l'avversario, costruendosi un paio di volte la possibilità di accelerare con il rovescio lungolinea. L'importanza del punto ha però portato Khachanov a non prendersi particolari rischi, rimanendo nello scambio fino all'errore di dritto. Seconda 30-40 Prima vincente del russo che prova a caricarsi con un urlo 15-40 Bravo e fortunato Darderi che pizzica la riga con la risposta di rovescio.

