LIVE Sinner-Darderi 5-0 Australian Open 2026 in DIRETTA | doppio break primo set senza storia

Segui in tempo reale l’incontro tra Sinner e Darderi agli Australian Open 2026. Il primo set si è concluso con un punteggio di 5-0, grazie a un doppio break e a un ace di Sinner. La partita ha preso rapidamente una piega favorevole al tennista italiano, che ha mantenuto il vantaggio senza troppi sforzi. Restate sintonizzati per aggiornamenti continui sulla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-0 Ace esterno di Sinner. Primo set a senso unico dopo un avvio che era stato equilibrato. 40-15 Serve&volley di Sinner. Brutta la volée di rovescio, che termina in rete. 40-0 Stupendo diritto incrociato vincente di Sinner in uscita dal servizio. 30-0 Ace al centro del n.2. 15-0 Servizio e diritto lungolinea di Sinner, lungo il recupero di Darderi col back di rovescio. 4-0 Doppio break per Sinner. L'italo-argentino si difende come può al bombardamento di Sinner, poi è largo l'ultimo rovescio incrociato. 30-40 Sinner tocca il nastro in risposta, Darderi stecca il diritto in uscita dal servizio.

