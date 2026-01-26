LIVE Musetti-Fritz 6-2 7-5 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro conquista anche il secondo set

Segui in tempo reale la partita tra Musetti e Fritz agli Australian Open 2026. L'azzurro ha conquistato il secondo set con un risultato di 6-2, 7-5. Rimani aggiornato sugli sviluppi del match e sui punteggi, cliccando sul link per la diretta live. La cronaca della sfida prosegue con attenzione e senza interruzioni, offrendo tutte le informazioni più recenti sull'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DARDERI DALLE 8.00 15-40 ACE Fritz. 0-40 Tre palle break Musetti. BOOM! Risposta vincente con il dritto lungolinea fantastica dell’azzurro. 0-30 Se ne va il rovescio incrociato dell’americano. 0-15 Non passa il rovescio in uscita dal servizio di Fritz. TERZO SET 7-5 SECONDO SET MUSETTI! Con il decimo ACE il numero 5 ATP vola sul 2-0. 40-0 TRE SET POINT MUSETTI. ACE! ACE dell’iazzurro! 30-0 Gran seconda vincente dell’italiano. 15-0 Servizio, dritto e volèe a segno per Lorenzo. 6-5 BREAK MUSETTI! Altro numero pazzesco del toscano, che trafigge l’avversario con un passante da lontanissimo e dopo il cambio di campo servirà per il set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Fritz 6-2 7-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro conquista anche il secondo set LIVE Sinner-Duckworth 6-1 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro conquista anche il secondo setSegui in tempo reale l’incontro tra Sinner e Duckworth agli Australian Open 2026. LIVE Musetti-Fritz 6-2 6-5, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per il setSegui in tempo reale il match tra Musetti e Fritz agli Australian Open 2026. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Musetti-Fritz LIVE: Lorenzo avanti 2 set a 0; LIVE Musetti-Fritz 6-2 3-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’americano cancella una palla break; LIVE Australian Open: Musetti-Fritz 2-0. Lorenzo vince il secondo set 7-5; Musetti-Fritz vale un posto nei quarti: quando e dove vederla. LIVE Musetti-Fritz 6-2 3-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: l’americano cancella una palla breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DARDERI DALLE 8.00 15-15 Servizio, dritto e volèe a segno per Lorenzo. 0-15 Scappa via ... oasport.it LIVE Australian Open: Musetti-Fritz, chi vince ai quarti sfida DjokovicA Melbourne si giocano gli ultimi ottavi: prima del derby italiano Sinner-Darderi, Lorenzo sfida l'americano attuale numero 9 Atp ... gazzetta.it SUPER MUSETTI NEL PRIMO SET Lorenzo vince agevolmente in 32 minuti il primo set 6-2 contro Fritz #AusOpen #AO2026 #EurosportTennis #Musetti #Fritz x.com Eurosport Italia. . SUPER MUSETTI NEL PRIMO SET Lorenzo vince agevolmente in 32 minuti il primo set 6-2 contro Fritz #AusOpen #AO2026 #EurosportTennis #Musetti #Fritz - facebook.com facebook

