LIVE Musetti-Fritz 6-2 6-5 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per il set

Segui in tempo reale il match tra Musetti e Fritz agli Australian Open 2026. Attualmente, l’azzurro serve per il set sul punteggio di 6-2, 6-5. Aggiorna questa pagina per tutte le novità sullo svolgimento del match e sui punteggi, con aggiornamenti costanti e dettagli precisi. Restiamo a disposizione per offrirti un’informazione chiara e affidabile su uno degli incontri in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DARDERI DALLE 8.00 15-0 Servizio, dritto e volèe a segno per Lorenzo. 6-5 BREAK MUSETTI! Altro numero pazzesco del toscano, che trafigge l'avversario con un passante da lontanissimo e dopo il cambio di campo servirà per il set. 0-40 Tre palle break Musetti. CHE PUNTOOOO! Dritto lungolinea in corsa vincente fulmineo dell'azzurro. 0-30 Dritto fotocopia del punto precedente per l'americano. 0-15 Pessimo dritto in uscita dal servizio di Fritz. 5-5 Game Musetti. Prima vincente. 40-0 Rovescio in back incrociato fantastico dell'italiano.

