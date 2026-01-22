LIVE Sinner-Duckworth 6-1 6-4 Australian Open 2026 in DIRETTA | l’azzurro conquista anche il secondo set

Segui in tempo reale l’incontro tra Sinner e Duckworth agli Australian Open 2026. L’azzurro ha conquistato il secondo set con un punteggio di 6-4, consolidando la sua posizione nel match. Rimani aggiornato sugli sviluppi della partita cliccando sul link per la diretta live e le ultime notizie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-4 SECONDO SET SINNER! Fuori misura la risposta di rovescio di Duckworth, termina il secondo parziale. 40-15 DUE SET POINT SINNER. Non passa il dritto dell'australiano. 30-15 Ottimo rovescio incrociato stretto dell'azzurro. 15-15 Gran punto dell'australiano, che spinge di dritto e chiude con la volèe alta. 15-0 Prima vincente dell'italiano. 4-5 Game Duckworth. Servizio e schiaffo al volo di dritto del padrone di casa, ma dopo il cambio di campo Sinner servirà per il set. 40-30 Scappa via la risposta di dritto di Sinner. 30-30 Errore fotocopia del punto precedente dell'oceanico.

