LIVE Italia-Croazia 7-4 Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | buona partenza del Setterosa

Segui in tempo reale la partita Italia-Croazia dei Campionati Europei di pallanuoto femminile 2026, con aggiornamenti continui sul risultato. La partita si è aperta con buone prestazioni da entrambe le squadre, e il Setterosa ha già segnato un gol. Per restare informato sugli sviluppi del match, clicca sul link e aggiorna la diretta.

6.38 Gooooooooooooool!! Cambia la tiratrice dai 5 metri, ma non cambia il risultato: Claudia Marletta batte il portiere avversario e trova la rete. Italia-Croazia 8-4 6.38 Ottima palla di Bettini verso il centro boa con Agnese Cocchiere che guadagna il rigore. 7.14 Condorelli para sul tiro dai 6 metri di Nina Medic. 8.00 L'Italia vince il secondo sprint ed avrà il primo pallone del secondo quarto SECONDO QUARTO 0.02 Gol di Iva Rozic che va a segno da lontanissimo e trova la rete con una conclusione a fil di palo. Italia-Croazia 7-4. 0.16 Sul palo il tiro dai 6 metri di Bianconi che aveva sorpreso il portiere avversario.

