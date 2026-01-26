Segui in tempo reale l'incontro tra Italia e Croazia, valido per gli Europei di pallanuoto femminile 2026, in programma il 19 ottobre. La partita si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sul punteggio e le azioni più significative. Resta con noi per non perdere gli sviluppi di questa sfida tra due delle principali nazionali del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.44 Goooooooooool torna a segnare Agnese Cocchiere, che ha messo spesso in difficoltà la difesa croata. Italia-Croazia 22-11. 1.55 Gol di Ria Glas che va a segno con la conclusione dai 6 metri. Italia-Croazia 21-11 3.25 Tabani cerca di sorprendere il portiere avversario sul palo corto ma lo colpisc in pieno 4.13 Traversa colpita da Bettini che schiaccia troppo la conclusione Time out Italia 4.31 Fallo di Lulic che interrompe il contropiede azzurro ma finisce nel pozzetto. 5.44 Sull’esterno della rete il tiro di Bacelle. Italia che non va a segno in superiorità numerica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Croazia 19-10, Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il Setterosa allunga ancora

Approfondimenti su italia croazia

Segui in tempo reale l'incontro tra Italia e Croazia, valido per gli Europei di pallanuoto femminile 2026.

Segui in tempo reale la partita Italia-Croazia dei Campionati Europei di pallanuoto femminile 2026, con aggiornamenti continui sul risultato.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su italia croazia

Argomenti discussi: LIVE Italia-Croazia 13-10, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: il Settebello è tornato! Azzurri in semifinale!; Europei di Belgrado. Grecia-Italia 15-13. Mercoledì c'è la Croazia; Al via un Europeo itinerante: programma ufficiale, biglietti, calendario completo delle partite. E dove vederle: in tv e in streaming; Dove vedere Italia-Croazia di pallanuoto agli Europei in tv e streaming.

DIRETTA/ Italia Croazia (risultato 0-0) video streaming Rai: comincia la partita! (Europei 2026, 26 gennaio)Diretta Italia Croazia streaming video Rai, oggi lunedì 26 gennaio: orario e risultato live per il Setterosa agli Europei di pallanuoto 2026. ilsussidiario.net

LIVE Italia-Croazia 13-10, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: il Settebello è tornato! Azzurri in semifinale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.32 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 19.30 ... oasport.it

L’Italia si conferma tra le prime quattro d’Europa. Batte la Croazia 13-10 nella partita decisiva e venerdì 23 gennaio alle 20:30 alla “Belgrade Arena” sfida in semifinale la Serbia campione olimpica - facebook.com facebook

Pallanuoto, l'Italia batte la Croazia 13-10 e va in semifinale agli Europei di Belgrado x.com