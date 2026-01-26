LIVE Italia-Croazia Europei pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | inizia il cammino del Setterosa tornano Tabani e Marletta

Benvenuti alla diretta testuale di Italia-Croazia, match valido per gli Europei di pallanuoto femminile 2026. In questa occasione, il Setterosa inizia il proprio percorso nel torneo, con il ritorno di Tabani e Marletta. Seguite con noi gli sviluppi di questa partita, aggiornando continuamente i risultati e le azioni più significative.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, Europei pallanuoto femminile 2026, il Setterosa debutta nel torneo. Un nuovo Europeo sull’Atlantico. Oggi prenderà il via la ventunesima edizione dei campionati continentali di pallanuoto femminili che avranno come palcoscenico l’Olympic Complex di Funchal sulla famosa isola di Madeira in Portogallo. Nella terra di Cristiano Ronaldo il setterosa è approdato dopo un lungo viaggio da Roma via Lisbona. Doppia seduta di allenamento e shooting fotografico nei giorni che precedono la competizione, poi l’Italia inizierà la caccia continentale nel gruppo C contro Serbia, Turchia e Croazia contro cui le azzurre oggi esordiranno. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pallanuoto, le convocate dell’Italia per gli Europei. Il Setterosa riaccoglie Tabani e MarlettaSono state annunciate le convocazioni dell’Italia per gli Europei di pallanuoto femminile, in programma a Madeira dal 26 gennaio al 5 febbraio 2026.

