Rissa fra ragazzini in piazza del Popolo a Fermo | la fuga all?arrivo delle forze dell?ordine
FERMO Finale di serata a dir poco movimentato, nel cuore di Fermo, intorno alla mezzanotte di sabato. Protagonisti di un?accesa lite sfociata in rissa alcuni giovanissimi, in parte. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Approfondisci con queste news
Napoli, #rissa tra ragazzini fuori #scuola | https://url-shortener.me/8YQM - facebook.com Vai su Facebook
Rissa fra ragazzini in piazza del Popolo a Fermo: la fuga all’arrivo delle forze dell’ordine - FERMO Finale di serata a dir poco movimentato, nel cuore di Fermo, intorno alla mezzanotte di sabato. Scrive msn.com
Montecatini, ancora far west in centro: rissa in piazza del Popolo, spuntano di nuovi i coltelli - Montecatini Terme, 9 ottobre 2025 – Ancora scene da far west tra la zona della stazione ferroviaria Montecatini Centro, in via Garibaldi, e piazza del Popolo. Scrive lanazione.it
Antrodoco, rissa in piazza: cinque denunciati, un ferito trasportato al Gemelli - Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Antrodoco hanno deferito in stato di libertà cinque cittadini stranieri, regolarmente presenti sul territorio nazionale, ritenuti ... Lo riporta ilmessaggero.it