Rissa tra decine di persone in centro | fuggi fuggi all' arrivo delle sirene delle forze dell' ordine

Una rissa tra stranieri è stata segnalata in centro, in piazza Guido da Montefeltro, a pochi passi dal San Domenico. L'episodio è avvenuto sabato scorso, intorno alle 21, ma poi è emerso solo negli ultimi giorni. Che l'area sia contraddistinta il sabato sera da un certo viavai di persone, per la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

