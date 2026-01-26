L' Italtennis brilla agli Australian Open Sinner e Musetti ai quarti

All'Australian Open, l'Italia conferma la sua presenza con Sinner e Musetti approdati ai quarti di finale. Il numero 2 del mondo ha vinto il derby con Darderi, mentre Musetti ha superato Fritz in tre set. Per il quinto Slam consecutivo, due tennisti italiani continuano la loro corsa nel torneo, dimostrando il buon momento del movimento nazionale.

Il numero 2 del mondo vince il derby con Darderi, il carrarino piega Fritz in 3 set MELBOURNE (AUSTRALIA) - Per il quinto Slam di fila ci saranno due italiani nei quarti. La striscia vincente iniziata un anno fa a Melbourne prosegue anche agli Australian Open 2026, con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti che approdano fra i migliori otto del Major Down Under. Il fuoriclasse altoatesino, secondo favorito del tabellone e vincitore delle ultime due edizioni, fa suo il derby con Luciano Darderi: 6-1 6-3 7-6(2) in due ore e undici minuti di gioco. Sulla sua strada ora uno fra Ben Shelton e Casper Ruud. "Sono molto felice di essere di nuovo nei quarti di finale in un luogo così speciale per me, spero di continuare al meglio - il commento a caldo di Sinner - È stato difficile oggi, siamo buoni amici fuori dal campo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

