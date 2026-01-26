australian open musetti batte fritz e vola ai quarti in campo sinner

Lorenzo Musetti ha superato Taylor Fritz in tre set (6-2, 7-5, 6-4), qualificandosi per i quarti di finale degli Australian Open. In campo anche Sinner, che prosegue la sua manifestazione nel torneo. Un risultato importante per il tennis italiano, che conferma la crescita dei suoi protagonisti in un torneo di livello internazionale.

AGI - Lorenzo Musetti batte in tre set Taylor Fritz (6-2, 7-5, 6-4) e vola ai quarti di finale degli Australian Open. Mai veramente in discussione l’esito del match, dominato dall’azzurro, attuale numero 5 del ranking mondiale (con la speranza di chiudere l’avventura a Melbourne da numero 3). "Sono molto orgoglioso, conosco Taylor molto bene; mi ha battuto l'ultima volta che ci siamo affrontati, a Torino" (al Masters di novembre), ha detto il 23enne italiano: "Oggi sono arrivato con una mentalità diversa e il mio servizio ha funzionato davvero bene. Non credo di aver mai messo a segno così tanti ace" (13). 🔗 Leggi su Agi.it

Australian Open, Musetti batte Fritz in tre set e vola ai quarti. In campo SinnerLorenzo Musetti ha superato Taylor Fritz in tre set (6-2, 7-5, 6-4), raggiungendo i quarti di finale agli Australian Open.

Australia Open, Musetti batte Fritz in tre set e vola ai quarti. In campo SinnerLorenzo Musetti ha superato Taylor Fritz in tre set (6-2, 7-5, 6-4), raggiungendo i quarti di finale degli Australian Open.

Lorenzo Musetti batte in tre set Taylor Fritz (6-2, 7-5, 6-4) e vola ai quarti di finale degli Australian Open.

Lorenzo Musetti vola per la prima volta in carriera ai quarti di finale degli Australian Open 2026. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Taylor Fritz in tre set nel match degli ottavi dello Slam

MUSETTI AI QUARTIIIII Lorenzo gioca una partita incredibile dall’inizio alla fine, dominando Fritz e vincendo per tre set a zero. Per Lollo prima volta ai quarti di finale degli Australian Open dove incontrerà Djokovic per un posto in semifinale #Aus x.com

