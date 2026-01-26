Australian Open Musetti batte Fritz e vola ai quarti In campo Sinner

Lorenzo Musetti ha superato Taylor Fritz in tre set (6-2, 7-5, 6-4), qualificandosi per i quarti di finale degli Australian Open. In campo anche Sinner, che prosegue la sua manifestazione nel torneo. Un risultato importante per il tennis italiano, che conferma la crescita dei suoi protagonisti in un torneo di livello internazionale.

AGI - Lorenzo Musetti batte in tre set Taylor Fritz (6-2, 7-5, 6-4) e vola ai quarti di finale degli Australian Open. Mai veramente in discussione l’esito del match, dominato dall’azzurro, attuale numero 5 del ranking mondiale (con la speranza di chiudere l’avventura a Melbourne da numero 3). "Sono molto orgoglioso, conosco Taylor molto bene; mi ha battuto l'ultima volta che ci siamo affrontati, a Torino" (al Masters di novembre), ha detto il 23enne italiano: "Oggi sono arrivato con una mentalità diversa e il mio servizio ha funzionato davvero bene. Non credo di aver mai messo a segno così tanti ace" (13). 🔗 Leggi su Agi.it

