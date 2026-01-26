Lista dei professori di sinistra il caso arriva in Procura

Un manifesto affisso da Azione Studentesca al liceo Leo Major, in cui si invita gli studenti a segnalare insegnanti di sinistra che fanno propaganda in aula, sta generando discussioni. La richiesta è stata accompagnata da un questionario, suscitando reazioni e portando il caso in Procura. La vicenda mette in luce questioni di libertà di espressione e di rispetto del ruolo educativo all’interno delle scuole.

Il manifesto affisso da Azione studentesca al liceo Leo Major con il quale si invitavano gli studenti a segnalare in un questionario gli insegnanti di Sinistra che fanno propaganda in aula, sta sollevando un vespaio. Oltre a innumerevoli code polemiche, infatti, sarà presentato anche un esposto.

