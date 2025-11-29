Il caso dei fidanzati morti a Policoro la mamma di Luca non si arrende | Verificare il lavoro della Procura

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'avvocato Antonio Fiumefreddo, legale della mamma di Luca Orioli, trovato morto insieme alla fidanzata Marirosa Andreotta nel 1988 a Policoro, ha presentato un esposto alla Procura generale presso la Corte di Cassazione. L'istanza per chiedere di verificare la presunta "ingiustificata e reiterata inerzia investigativa" della Procura di Matera nell'affrontare il caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

caso fidanzati morti policoroIl caso dei fidanzati morti a Policoro, la mamma di Luca non si arrende: “Verificare il lavoro della Procura” - L'avvocato Antonio Fiumefreddo, legale della mamma di Luca Orioli, trovato morto insieme alla fidanzata Marirosa Andreotta nel 1988 a Policoro, ha presentato ... Da fanpage.it

Fidanzatini di Policoro: «Esame del Dna alla Procura» - Nuovo capitolo del caso dei “fidanzatini di Policoro”, l’avvocato Fiumefreddo: «Indumenti dei ragazzi per esame del Dna alla Procura». Lo riporta quotidianodelsud.it

caso fidanzati morti policoroFidanzatini di Policoro, gli esperti riaccendono i dubbi: “Non fu un incidente, ma un'aggressione” - Una madre che continua a chiedere giustizia, una verità smentita da chi l'ha scritta e i mille dubbi sulla morte di una giovane coppia. Come scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Caso Fidanzati Morti Policoro