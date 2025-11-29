Il caso dei fidanzati morti a Policoro la mamma di Luca non si arrende | Verificare il lavoro della Procura
L'avvocato Antonio Fiumefreddo, legale della mamma di Luca Orioli, trovato morto insieme alla fidanzata Marirosa Andreotta nel 1988 a Policoro, ha presentato un esposto alla Procura generale presso la Corte di Cassazione. L'istanza per chiedere di verificare la presunta "ingiustificata e reiterata inerzia investigativa" della Procura di Matera nell'affrontare il caso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
A #StorieDiSera il caso di Luca e Marirosa, i fidanzati di Policoro. La mamma di Luca continua a battersi perché è convinta che non si sia trattato di un tragico incidente e lancia in diretta un appello per avere finalmente giustizia e arrivare alla verità. Con #Eleo - facebook.com Vai su Facebook
Il caso dei fidanzati morti a Policoro, la mamma di Luca non si arrende: “Verificare il lavoro della Procura” - L'avvocato Antonio Fiumefreddo, legale della mamma di Luca Orioli, trovato morto insieme alla fidanzata Marirosa Andreotta nel 1988 a Policoro, ha presentato ... Da fanpage.it
Fidanzatini di Policoro: «Esame del Dna alla Procura» - Nuovo capitolo del caso dei “fidanzatini di Policoro”, l’avvocato Fiumefreddo: «Indumenti dei ragazzi per esame del Dna alla Procura». Lo riporta quotidianodelsud.it
Fidanzatini di Policoro, gli esperti riaccendono i dubbi: “Non fu un incidente, ma un'aggressione” - Una madre che continua a chiedere giustizia, una verità smentita da chi l'ha scritta e i mille dubbi sulla morte di una giovane coppia. Come scrive iltempo.it