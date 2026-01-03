Gli Stati Uniti catturano Nicolás Maduro | caos politico in Venezuela Trump avverte Cuba e Colombia

Gli Stati Uniti hanno incriminato Nicolás Maduro, sua moglie Cilia Flores e il loro figlio Nicolás Ernesto per presunti reati legati a droga e armi. La notizia ha suscitato un nuovo capitolo nel complesso scenario politico del Venezuela, mentre gli Stati Uniti avvertono Cuba e Colombia. Questo sviluppa un quadro di tensioni internazionali che potrebbe avere ripercussioni significative nella regione.

Gli Stati Uniti hanno incriminato Nicolás Maduro, sua moglie Cilia Flores e anche il figlio della coppia, Nicolás Ernesto, per reati legati a droga e armi da fuoco. La notizia arriva mentre il Venezuela precipita nel caos: il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di essere pronto a valutare la prossima leadership del Paese sudamericano. La leader dell’opposizione e premio Nobel per la pace, Maria Corina Machado, ha rotto il silenzio: “Siamo pronti per tornare al potere, è arrivata l’ora della libertà”. Secondo Trump, l’operazione è stata seguita in tempo reale da Mar-a-Lago e sarebbe dovuta avvenire quattro giorni fa, ma il maltempo ha costretto a rimandarla. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Gli Stati Uniti catturano Nicolás Maduro: caos politico in Venezuela, Trump avverte Cuba e Colombia Leggi anche: Chi è Nicolas Maduro, presidente del Venezuela arrestato dagli Stati Uniti Leggi anche: Gli Stati Uniti bombardano il Venezuela. Trump: "Catturati Maduro e la moglie" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Gli Stati Uniti dicono di aver «catturato» Maduro - Nella notte tra il 2 e il 3 gennaio gli Stati Uniti hanno compiuto una serie di bombardamenti in Venezuela, dopo settimane di pressioni contro il regime del presidente venezuelano Nicolás Maduro. ilpost.it

Perché gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela? - • Trump ha parlato più volte anche del petrolio: il Venezuela è il paese con le maggiori riserve di greggio al mondo, e sabato Trump ha detto a Fox News che gli Stati Uniti saranno «fortemente ... ilpost.it

Gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela e avrebbero catturato Nicolás Maduro - Trump ha dichiarato di avere portato il leader fuori dal paese, ma la situazione è in evoluzione e serve cautela ... wired.it

Gli Stati Uniti prenderanno in mano il settore petrolifero venezuelano. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump nella conferenza stampa in Florida dopo l'arresto del presidente venezuelano Nicolas Maduro. "Come tutti sanno, il settore petrolife - facebook.com facebook

Trump dice che gli Stati Uniti controlleranno il Venezuela: anche se non è chiaro come: in un messaggio confuso ha detto che dovrà esserci una «transizione» dopo l’attacco e la cattura di Maduro. Tutti gli aggiornamenti sul liveblog, man mano che arrivano: x.com

