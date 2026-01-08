Macron avverte gli Stati Uniti | Ignorano regole internazionali e si allontanano dagli alleati

Nel suo discorso annuale agli ambasciatori, il presidente Macron ha evidenziato come gli Stati Uniti stiano assumendo una posizione sempre più autonoma, allontanandosi dagli alleati e trascurando le regole internazionali. Un avvertimento sulla direzione delle relazioni internazionali che richiede attenzione e analisi approfondite.

Nel suo discorso annuale agli ambasciatori francesi, il presidente Emmanuel Macron ha lanciato un messaggio netto sullo scenario internazionale: gli Stati Uniti si stanno progressivamente allontanando da alcuni alleati e mostrano una crescente tendenza a svincolarsi dalle regole internazionali. Un contesto che, secondo il capo dell'Eliseo, impone all'Europa di rafforzare la propria autonomia strategica e di difendere con decisione il proprio modello politico ed economico. Il declino del multilateralismo e il rischio di nuove logiche di potenza. Macron ha descritto un sistema internazionale in cui le istituzioni multilaterali funzionano sempre meno efficacemente, lasciando spazio a un ritorno delle logiche di potenza.

