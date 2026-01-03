Con l’intelligenza artificiale addio a 200mila posti di lavoro nelle banche Lo tsunami in pochi anni | quali ruoli rischiano di più

L’adozione crescente dell’intelligenza artificiale sta trasformando il settore bancario europeo. Nei prossimi cinque anni, oltre 200.000 posti di lavoro potrebbero scomparire a causa dell’automazione e della riduzione delle filiali fisiche. Questa evoluzione solleva importanti questioni sul futuro occupazionale e sulle competenze richieste. È fondamentale analizzare quali ruoli risultano più vulnerabili e come prepararsi a questa transizione.

Più di 200mila lavoratori delle banche europee rischiano di perdere il lavoro nei prossimi cinque anni per via della progressiva diffusione dell'intelligenza artificiale e per la chiusura delle filiali fisiche. La stima è contenuta in una ricerca di Morgan Stanley, di cui dà conto il Financial Times e che prospetta un possibile taglio del 10% della forza lavoro nel settore del credito entro il 2030. Quali sono i ruoli più a rischio. Secondo l'analisi, che prende in considerazione 35 istituti di credito, è molto probabile che i tagli provengano dalle divisioni "servizi centrali" delle banche, che includono ruoli di back e middle office.

