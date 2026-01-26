L’inganno della meritocrazia | perché volere non sempre è potere?

L’idea di meritocrazia suggerisce che chi si impegna di più ottiene automaticamente risultati migliori. Tuttavia, questa visione semplifica la complessità delle reali circostanze. In molte situazioni, il “volere” non si traduce necessariamente nel “potere”. Questa analisi invita a riflettere sulle differenze tra impegno personale e condizioni esterne, evidenziando come fattori esterni possano influire sulle possibilità di successo, oltre la semplice volontà individuale.

Immaginate una pista di atletica. Sulla linea di partenza ci sono due corridori. Entrambi hanno lo stesso obiettivo, entrambi sono pronti a dare il massimo. Eppure, osservando meglio il percorso, notiamo che la pista non è la stessa per tutti: una corsia è liscia, gommata per permettere l’aderenza; quella dell’altro è irregolare e infangata. Nonostante ciò, una volta tagliato il traguardo, il cronometro non terrà conto né del fango, né delle buche. Verrà premiato chi arriva primo, ottenendo il titolo di “migliore”. È in questo preciso istante, nel silenzio che ignora lo sforzo di chi è rimasto indietro, che la meritocrazia smette di essere un segno di giustizia e diventa solo un’illusione patinata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

