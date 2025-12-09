Una rotatoria in 18 mesi | volere è potere

In questo articolo si racconta la realizzazione in 18 mesi della nuova rotatoria, simbolo di un’efficiente opera pubblica voluta dall’amministrazione Carbone. Il sindaco celebra il successo dell’intervento, sostituendo un incrocio pericoloso, e commenta le recenti tensioni con la minoranza su temi locali come la discarica di Monteschiantello e il nuovo punto salute.

di Sandro Franceschetti La prima grande opera pubblica della giunta Carbone, la maxi rotatoria al posto del pericolo incrocio tra la Provinciale 16, la Sp 17 e viale della Libertà, è conclusa e il sindaco, oltre a evidenziare il risultato, approfitta anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della minoranza, con cui ultimamente è emersa tensione sia sul tema della discarica di Monteschiantello che sul nuovo punto salute. "La rotonda è realtà, in meno di un anno e mezzo dalla nostra elezione", rimarca il primo cittadino, che aggiunge: "Ringrazio la Regione e l’assessore Francesco Baldelli per il contributo del bando sulla sicurezza stradale, la Provincia per il progetto, i tecnici del nostro Comune e della Provincia e tutte le imprese coinvolte per la loro professionalità e rapidità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it