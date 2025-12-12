Perché si sciopera sempre di venerdì? La vera motivazione l' accusa di volere il weekend lungo e cosa dice la legge

Leggo.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni volta che si verifica uno sciopero di venerdì, si riaccendono discussioni e polemiche sulla scelta di questa giornata. Tra accuse di voler prolungare il weekend e considerazioni sulle normative, l'evento del 12 dicembre riporta al centro del dibattito le motivazioni e le implicazioni delle proteste nel settore dei trasporti pubblici.

Treni, autobus e metropolitana ferme per protesta contro la manovra economica: lo sciopero di oggi, venerdì 12 dicembre, riporta in voga le solite polemiche sulla scelta del venerdì. 🔗 Leggi su Leggo.it

