Life is Strange | Reunion – Un’ultima volta insieme contro il tempo Ecco cosa sappiamo

Dopo dieci anni dall’inizio della loro storia, Max Caulfield e Chloe Price si riuniscono per un’ultima avventura in Life is Strange: Reunion. Questa nuova esperienza riporta i protagonisti ad Arcadia Bay, pronti a confrontarsi con il passato e il presente. Un episodio che mette alla prova i loro legami e il tempo che è passato, offrendo un’ultima occasione di confronto e di scelte decisive.

A dieci anni dal loro primo incontro ad Arcadia Bay, Max Caulfield e Chloe Price tornano finalmente insieme per un’ultima, decisiva avventura in Life is Strange: Reunion. L’annuncio è stato accompagnato dalla conferma del cast vocale: Hannah Telle tornerà a prestare la voce a Max, mentre Rhianna DeVries (già apprezzata in Before the Storm) interpreterà nuovamente Chloe. Un ritorno che i fan aspettavano da tempo, soprattutto dopo che in Double Exposure il pensiero di Max era costantemente rivolto alla sua amica. Una sfida contro il tempo, da perdere il fiato. Life is Strange: Reunion – Photo Credits Life is Strange Livestream La domanda che i fan si sono posti trova finalmente una risposta narrativa coraggiosa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

