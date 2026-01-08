Life is Strange | Reunion è stato classificato dal PEGI | è il nuovo capitolo della serie?

Life is Strange: Reunion è stato recentemente inserito nel database del PEGI, l’ente europeo di classificazione dei videogiochi. Questa presenza ha suscitato speculazioni riguardo a un possibile nuovo capitolo della serie, anche se al momento non vi sono annunci ufficiali. Restano quindi da attendere ulteriori dettagli per confermare se si tratti di un progetto in sviluppo o di un semplice rumor.

Un nuovo capitolo della saga Life is Strange potrebbe essere più vicino del previsto, visto che proprio in queste ore Life is Strange: Reunion è comparso nel database del PEGI, l'ente europeo che si occupa della classificazione dei videogiochi, alimentando le speculazioni sull'esistenza di un progetto non ancora annunciato ufficialmente. Come spesso accade in questi casi, la registrazione anticipa comunicazioni formali da parte dell'editore, rendendo l'indiscrezione particolarmente rilevante. Precisiamo inoltre che al momento Square Enix non ha rilasciato dichiarazioni, ma i dettagli emersi sono già piuttosto significativi.

PEGI sembra aver fatto trapelare Life is Strange: Reunion - Dopo aver visto il suo gameplay esteso, così come i suoi DLC, abbiamo appreso che la Pan European Game Information (PEGI) ha ... gamingpark.it

Life is Strange, un nuovo capitolo prende forma - Una classificazione PEGI apparsa e rimossa anticipa Life is Strange: Reunion, nuovo capitolo narrativo ancora non annunciato ufficialmente. msn.com

