Levante all’Eurovision in caso di vittoria a Sanremo? La cantante dice ‘no’ e spiega perché

Levante ha dichiarato che non parteciperà all’Eurovision 2026 se dovesse vincere a Sanremo. La cantante spiega le motivazioni alla base di questa scelta, sottolineando i propri valori e obiettivi artistici. La decisione riflette un’attitudine consapevole e coerente con la propria identità, senza lasciarsi influenzare da eventuali pressioni esterne. Di seguito, i dettagli della sua posizione e le ragioni che la portano a preferire questa linea.

È stata chiara Levante: no all'Eurovision in caso di vittoria del Festival di Sanremo 2026 svelando il motivo di questa sua scelta. La cantante che vedremo sul palco con il brano "Sei tu", ha escluso ogni remota possibilità di partecipare alla manifestazione internazionale che vedremo dal 12 al 16 maggio a Vienna. Claudia Lagona, nome all'anagrafe della cantautrice e scrittrice ha voluto fare chiarezza sul perché non sia intenzionata a prendere parte alla kermesse semmai dovesse trionfare al Festival.

Levante torna all’Ariston per la terza volta, dopo le partecipazioni del 2020 e del 2023.

A meno di un mese dall’inizio del Festival di Sanremo, Levante ha dichiarato che, in caso di vittoria, non avrebbe intenzione di partecipare all’Eurovision Song Contest di Vienna.

Argomenti discussi: Levante: Se vincessi Sanremo non andrei all’Eurovision; Sanremo 2026: Levante dice no all’Eurovision; Levante contro Eurovision e Israele: Non parteciperei, c’è di mezzo un Paese che ha creato drammi giganteschi; Levante: Se dovessi vincere a Sanremo non parteciperei a Eurovision: c'è Israele con un genocidio in atto.

