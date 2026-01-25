Levante parla di Sanremo | Se vincessi il Festival non parteciperei all’Eurovision

A meno di un mese dall’inizio del Festival di Sanremo, Levante ha dichiarato che, in caso di vittoria, non avrebbe intenzione di partecipare all’Eurovision Song Contest di Vienna. La cantante ha voluto chiarire le sue posizioni riguardo alle due manifestazioni, sottolineando le sue scelte artistiche e il suo impegno con il Festival. Questa presa di posizione apre un dibattito sulle decisioni degli artisti in relazione alle diverse competizioni musicali internazionali.

A poco meno di un mese dall’inizio della settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, Levante ha voluto mettere in chiaro che, in caso di vittoria all’ Ariston, non parteciperebbe all’ Eurovision Song Contest, che si terrà a maggio a Vienna. Quello della cantautrice, naturalmente, non è un capriccio, ma una presa di posizione ben precisa. «Se vincessi il Festival», ha dichiarato, «non parteciperei all’Eurovision. È una manifestazione molto più politicizzata di quanto si pensi e, siccome di mezzo c’è un Paese che negli ultimi tempi ha creato drammi giganteschi e un genocidio in atto, non si può fare finta di niente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Levante, la scelta forte sull’Eurovision: ‘Se vinco Sanremo non partecipo’Levante torna all’Ariston per la terza volta, dopo le partecipazioni del 2020 e del 2023.

Sanremo 2026, Levante: “Torno con il sorriso. Eurovision? Non andrei”Levante ritorna a Sanremo nel 2026, il suo terzo festival, portando con sé una nuova maturità artistica.

