A Palermo parte Sei tu il tipo giusto? l’iniziativa di Comune e ADMO per spiegare la donazione di midollo agli studenti delle superiori

Al via a Palermo il progetto “Sei tu il tipo giusto?”. Comune e ADMO entrano nelle scuole superiori per sensibilizzare sulla donazione di midollo osseo, offrendo agli studenti maggiorenni la possibilità di iscriversi subito al registro donatori. Trovare un donatore compatibile è un evento raro: accade circa una volta su 100.000 casi. Per questo motivo il Comune di Palermo ha deciso di portare il tema della solidarietà direttamente tra i banchi di scuola con il progetto “Sei tu il tipo giusto?”. L’iniziativa, rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte delle superiori, punta a sensibilizzare i giovani sulla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

“Salerno e la sua storia millenaria": parte il progetto rivolto agli studenti delle scuole superiori

È in avvio il progetto “Salerno e la sua storia millenaria”, rivolto agli studenti delle scuole superiori. L'iniziativa mira a valorizzare la memoria storica della città, promuovendo la conoscenza del suo patrimonio culturale come elemento fondamentale per il percorso di crescita culturale e civile delle giovani generazioni. Un’opportunità per approfondire le radici storiche di Salerno e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

