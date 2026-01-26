L’Europa e l’India intensificano i loro rapporti, con un’attenzione particolare all’accordo di libero scambio tra le due regioni. In occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica indiana, i vertici europei sono stati accolti a Delhi, segnando un passo importante verso la definizione di un accordo commerciale strategico. Questo momento rappresenta un punto di svolta nelle relazioni economiche e diplomatiche tra Europa e India, con potenziali ripercussioni sul panorama globale.

“L’India è onorata di ospitare il presidente del Consiglio europeo António Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in occasione delle celebrazioni della nostra Festa della Repubblica”: così il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha accolto i vertici dell’Unione Europea in visita a Delhi per dare impulso definitivo a quello che a Bruxelles viene definito “The mother of all trade deals”, l’accordo di libero scambio (Fta) tra Ue e India. “La loro presenza sottolinea la crescente solidità del partenariato tra India e Unione europea e il nostro impegno comune a favore di valori condivisi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Europa guarda a Delhi. Dalla festa nazionale indiana all’accordo di libero scambio

