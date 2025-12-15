Cina-Gcc perché Pechino spinge per chiudere l’accordo di libero scambio

La Cina intensifica la sua strategia diplomatica rivolta al Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc), promuovendo con decisione la finalizzazione di un accordo di libero scambio che si trascina da oltre vent’anni. Questa mossa evidenzia l’importanza crescente della regione nel quadro delle dinamiche economiche e geopolitiche globali, evidenziando la volontà di Pechino di rafforzare i propri legami commerciali e influenzare gli equilibri regionali.

La Cina sta aumentando la pressione sul Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc) per arrivare alla conclusione di un accordo di libero scambio negoziato da oltre vent'anni. A Riyadh, al termine di un incontro con il segretario generale del Gcc, Jasem Mohamed Albudaiwi, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, il capo della diplomazia del Partito Comunista Cinese, ha invitato il blocco a "compiere l'ultimo passo e prendere una decisione", utilizzando uno dei toni più diretti mai adottati da Pechino su questo dossier. Il tempismo non è casuale. Le parole di Wang arrivano a una settimana dall'imposizione, da parte del Gcc, di dazi antidumping sulle batterie per auto cinesi, una misura che ha evidenziato frizioni commerciali crescenti tra Pechino e i mercati del Golfo.

