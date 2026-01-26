Le sfide per i commercialisti all’inizio del 2026

All’inizio del 2026, i commercialisti si trovano a dover affrontare nuove sfide e aggiornamenti normativi. È importante analizzare quanto accaduto nel passato recente e prevedere le tendenze future per pianificare al meglio le attività professionali. In questo contesto, una corretta informazione rappresenta un elemento fondamentale per gestire in modo efficace le responsabilità e le opportunità del nuovo anno.

Un nuovo anno è iniziato: è tempo di tirare le somme in merito a quanto già avvenuto e di fare dei pronostici su cosa ci attende. Qualcosa che vale a livello non solo geopolitico o per la sfera personale, ma soprattutto dal punto di vista professionale. Tra le categorie che più hanno registrato un cambiamento negli ultimi anni ce n’è una che vanta un mestiere consolidato da molti anni: quella del commercialista, soggetta negli ultimi anni a una crescente digitalizzazione e innovazione. Il commercialista si è trasformato da semplice “gestore delle pratiche amministrative e fiscali” in un vero e proprio consulente.🔗 Leggi su Ildenaro.it

