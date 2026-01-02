EcoAmbiente | il bilancio del 2025 e le sfide del 2026

EcoAmbiente Salerno Spa chiude il 2025 con risultati positivi nella gestione dei rifiuti urbani, delle infrastrutture e degli impianti. La società, in house dell’Ente d’ambito della provincia di Salerno, ha raggiunto obiettivi importanti nel rispetto delle norme e delle iniziative ambientali. Per il 2026, si preparano nuove sfide volte a migliorare ulteriormente il sistema di raccolta differenziata e sostenibilità sul territorio.

