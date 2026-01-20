Ducati e Audi | le sfide del 2026 partono da Campiglio

Nel 2026, Ducati e Audi affrontano nuove sfide, segnando un momento importante per entrambi i marchi. La presentazione del team factory di Borgo Panigale a Campiglio ha inaugurato le celebrazioni per il centenario di Ducati, mentre gli auguri per il debutto di Audi in Formula 1 riflettono la collaborazione tra le due aziende. Un percorso che unisce tradizione e innovazione, sottolineando l’impegno di entrambe nel settore automotive.

Ducati Corse ha alzato il sipario sulla stagione MotoGp 2026 con Campioni in pista 2026, evento che ha visto Madonna di Campiglio ospitare ancora una volta la presentazione del Ducati Lenovo Team. Oltre alla nuova Desmosedici Gp, l’appuntamento ha visto protagonisti il Campione del Mondo in carica Marc Márquez e il suo compagno di box Francesco Bagnaia, due volte iridato in premier class, insieme alla squadra ufficiale e ai principali progettisti. Il vernissage di quest’anno ha assunto un valore ancora più simbolico perché ha rappresentato il primo grande momento celebrativo del centenario di Ducati, che si festeggerà per tutto l’anno e culminerà a inizio luglio con una nuova edizione del World Ducati Week, il maxi-raduno dei suoi adepti a Misano Adriatico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

