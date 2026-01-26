le prime olimpiadi di cortina

Le prime Olimpiadi invernali tenutesi in Italia si svolsero a Cortina d’Ampezzo nel 1956. Questi Giochi rappresentarono un evento storico: furono le prime in Italia, le prime con partecipazione sovietica e le prime trasmesse in diretta dalla Rai. Un momento importante per lo sport italiano, che segnò l’inizio di un nuovo modo di vivere e seguire le competizioni olimpiche nel paese.

Il 26 gennaio del 1956 iniziarono a Cortina d’Ampezzo le Olimpiadi invernali. Durarono undici giorni e di certo non cambiarono il mondo, ma furono un importante pezzo di storia olimpica e dell’Italia del “boom economico”. Oltre che assai determinanti per il futuro di Cortina, un paese di montagna di poche migliaia di abitanti in cui arrivarono quasi mille atleti e atlete da 32 paesi, e decine di migliaia di tifosi e turisti. Probabilmente ci andarono un po’ per lo sport e un po’ per curiosare, vedere e farsi vedere; in certi casi anche solo per far parte di quel giro mondano di cui Cortina divenne uno dei centri. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

