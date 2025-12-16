Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si arricchiscono di un sorprendete ritrovamento archeologico nella Valle dei Dinosauri, con impronte antiche risalenti a milioni di anni fa. Questa scoperta aggiunge un tocco di mistero e meraviglia all'evento, simbolo di un intreccio tra storia, natura e sport.

© Tgcom24.mediaset.it - Milano-Cortina 2026, le prime Olimpiadi in scena nella Valle dei dinosauri

"Le orme di dinosauro sono un regalo della storia ai Giochi olimpici invernali", il commento del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana dopo la scoperta archeologica sulle Alpi valtellinesi. Tgcom24.mediaset.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Olimpiadi Milano Cortina 2026 il rovescio della medaglia tra cantieri, indagini e presunti ...

Video Olimpiadi Milano Cortina 2026 il rovescio della medaglia tra cantieri, indagini e presunti ... Video Olimpiadi Milano Cortina 2026 il rovescio della medaglia tra cantieri, indagini e presunti ...

Milano-Cortina 2026, le prime Olimpiadi in scena nella Valle dei dinosauri - "Un regalo che la storia fa alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi invernali di Milano- msn.com

Sci di fondo, quanti posti avrà l’Italia a Milano Cortina 2026? Situazione contingenti e scelte non semplici per i tecnici - Sebbene la situazione non sia ancora definitiva, appaiono abbastanza delineati i posti assegnati nello sci di fondo per le Olimpiadi Invernali di Milano ... oasport.it

Milano Cortina 2026, il fuoco olimpico a Palazzo dei Normanni. Domani a Siracusa. - facebook.com facebook

Ci vediamo a Milano! 6 February 2026: Milano Cortina 2026 Opening Ceremony #SaveTheDate #MilanoCortina2026 #Olympics #RoadToCeremonies #OpeningCeremony @MariahCarey @Olympics @BalichWS #15dicembre x.com