Musica caccia al tesoro e scambio figurine | al centro commerciale arrivano gli Skifidol italian brainrot days

Arrivano a Forlì gli "Skifidol Italian Brainrot Days", il tour live show che sta facendo impazzire i giovanissimi di tutta Italia. L’appuntamento è sabato 13 e domenica 14 dicembre al Centro Commerciale “Punta di Ferro” per due giornate di festa, incontri e spettacolo.Il progetto – firmato da. 🔗 Leggi su Forlitoday.it