Musica caccia al tesoro e scambio figurine | al centro commerciale arrivano gli Skifidol italian brainrot days
Arrivano a Forlì gli "Skifidol Italian Brainrot Days", il tour live show che sta facendo impazzire i giovanissimi di tutta Italia. L’appuntamento è sabato 13 e domenica 14 dicembre al Centro Commerciale “Punta di Ferro” per due giornate di festa, incontri e spettacolo.Il progetto – firmato da. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Cenone di San Silvestro al Parco della Caccia Una serata speciale, tra musica da ballo e atmosfera raffinata, per accogliere insieme il nuovo anno. Il 31 dicembre, dalle 21:00, ti aspetta un menù ispirato alla cucina mediterranea, pensato per celebrare il c - facebook.com Vai su Facebook