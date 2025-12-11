Musica caccia al tesoro e scambio figurine | al centro commerciale arrivano gli Skifidol italian brainrot days

Forlitoday.it | 11 dic 2025

Arrivano a Forlì gli "Skifidol Italian Brainrot Days", il tour live show che sta facendo impazzire i giovanissimi di tutta Italia. L’appuntamento è sabato 13 e domenica 14 dicembre al Centro Commerciale “Punta di Ferro” per due giornate di festa, incontri e spettacolo.Il progetto – firmato da. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

