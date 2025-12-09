Tra nuove Mistery Box e ospiti internazionali riparte il talent show culinario di Sky
M asterChef 15 sta per cominciare. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli – i 3 giudici storici più la guest chef Chiara Pavan – accoglieranno i nuovi aspiranti cuochi del domani. Chi sarà il vincitore? Il tema portante di questa edizione è racchiuso in questa emblematica affermazione: «non c’è tradizione senza innovazione; non c’è innovazione senza tradizione». Da giovedì 11 dicembre in prima serata alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, Finale “MasterChef 14”: chi si è aggiudicato il titolo? La proclamazione del vincitore X Leggi anche › “MasterChef 2025”, la vincitrice è Anna: «Finalmente ho trovato la mia strada» MasterChef 15 Italia quando inizia: anticipazioni prove e Live Cooking. 🔗 Leggi su Iodonna.it
