Le capsule del caffè cambiano bidone da agosto entrano nella raccolta differenziata | cosa devi sapere

A partire dal 12 agosto 2026, le capsule monodose del caffè devono essere considerate rifiuti di imballaggio e inserite nella raccolta differenziata. Il nuovo Regolamento europeo Ppwr stabilisce norme chiare per il riciclo di questi prodotti, anche se contengono ancora residui di caffè. È importante conoscere le modalità corrette di smaltimento per contribuire alla tutela ambientale e rispettare le nuove disposizioni.

Dal 12 agosto 2026 le capsule monodose del caffè diventeranno ufficialmente imballaggi da riciclare. Lo stabilisce il nuovo Regolamento europeo Ppwr (sui packaging e i rifiuti di imballaggio), che riconosce questi prodotti come veri e propri contenitori anche quando contengono ancora il fondo di caffè Non si tratta solo di una definizione burocratica: da quella data scatteranno regole precise per la selezione e il recupero delle capsule in tutta l'Unione Europea. Come spiega Simona Fontana, direttrice del Conai (il consorzio nazionale imballaggi), entro il 2030 anche oggetti complessi come le capsule dovranno essere concretamente riciclabili in tutti gli Stati membri.

