LDA e AKA7EVEN parteciperanno insieme alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Poesie Clandestine”. Per la prima volta sul palco dell’Ariston, i due artisti rappresentano la nuova scena pop italiana e si preparano a esibirsi in una delle manifestazioni più importanti della musica italiana.

© Romadailynews.it - LDA e AKA7EVEN: in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Poesie Clandestine”

Per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston! LDA e AKA7EVEN IN GARA ALLA 76° EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SANREMO CON IL BRANO “ POESIE CLANDESTINE ” ( PRE-SAVE ) LDA e AKA7EVEN, tra i protagonisti della nuova scena pop italiana e per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston, saranno in gara alla 76° edizione del Festival di Sanremo con il brano “ Poesie Clandestine ” ( PRE-SAVE ). LDA LDA, classe 2003, muove i suoi primi passi nel panorama musicale italiano all’età di 13 anni, pubblicando, nel 2017, il suo primo inedito “ Resta ”. Nel 2020 figura tra gli artisti coinvolti in “ Buongiorno ”, il singolo di Gigi D’Alessio, insieme a Geolier, Clementino, Enzo Dong, Franco Ricciardi, Lele Blade, MV Killa, Samurai Jay e Vale Lambo. Romadailynews.it

MUSICA - LDA e Aka7even in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Poesie Clandestine" - LDA e AKA7EVEN IN GARA ALLA 76° EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SANREMO CON IL BRANO “POESIE CLANDESTINE” LDA e AKA7EVEN, tra i protagonisti della nuova sce ... napolimagazine.com