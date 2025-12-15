LDA e AKA7EVEN | in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Poesie Clandestine

LDA e AKA7EVEN parteciperanno insieme alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Poesie Clandestine”. Per la prima volta sul palco dell’Ariston, i due artisti rappresentano la nuova scena pop italiana e si preparano a esibirsi in una delle manifestazioni più importanti della musica italiana.

Per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston! LDA  e  AKA7EVEN IN GARA ALLA 76° EDIZIONE  DEL   FESTIVAL DI SANREMO   CON IL BRANO   “ POESIE CLANDESTINE ” ( PRE-SAVE )   LDA  e  AKA7EVEN, tra i protagonisti della nuova scena pop italiana e per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston,  saranno in gara alla 76° edizione del Festival di Sanremo   con il brano “ Poesie Clandestine ”  ( PRE-SAVE ). LDA LDA, classe 2003, muove i suoi primi passi nel panorama musicale italiano all’età di 13 anni, pubblicando, nel  2017, il suo primo inedito “ Resta ”. Nel  2020  figura tra gli artisti coinvolti in “ Buongiorno ”, il singolo di  Gigi D’Alessio, insieme a Geolier, Clementino, Enzo Dong, Franco Ricciardi, Lele Blade, MV Killa, Samurai Jay e Vale Lambo. Romadailynews.it

