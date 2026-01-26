Raspadori spinge Daniel Maldini alla Lazio

Raspadori sta influenzando le trattative di mercato, spingendo Daniel Maldini verso la Lazio. Secondo fonti spagnole, l’arrivo dell’attaccante al Napoli ha già avuto ripercussioni sui movimenti dei giocatori, tra cui il possibile trasferimento di Maldini. Questa dinamica evidenzia come i cambiamenti nel mercato possano incidere sui piani delle squadre e sui destini dei singoli calciatori.

2026-01-26 21:29:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: L’arrivo di Giacomo Raspadori ha già mietuto la sua prima “vittima”. Atalanta e ha “spinto” Daniele Maldini figlio di Paolo dirigendosi verso a lazio a cui era interessato anche lui ‘Jack’. Atterra sul olimpico in prestito fino a fine stagione. con diritto di riscatto inferiore a 15 milioni di euro. Con pochissime opportunità nel Milano, Daniele Maldini è stata creata una lacuna nel ‘Calcio’ nei ranghi di a monza a chi lo ha trasferito Atalanta l’ultimo mercato invernale per 13 milioni di euro. Mesi prima, addirittura, Luciano Spalletti lo ha fatto esordire con l’Italia quando stava decidendo se giocare Venezuela.🔗 Leggi su Justcalcio.com Approfondimenti su Calciomercato Terza squadra in tre anni per Daniel Maldini: tutto fatto per il trasferimento alla Lazio Daniel Maldini, nato nel 2001 e cresciuto nel settore giovanile del Milan, si trasferisce alla Lazio durante il mercato invernale. Calciomercato Lazio, ufficiale Daniel Maldini: cifre e modalità La Lazio ha ufficializzato l’acquisto di Daniel Maldini dall’Atalanta, finalizzando i dettagli della trattativa. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Daniel Maldini - Carrying the Legacy 2025 Ultime notizie su Calciomercato Argomenti discussi: La Juventus insiste per Mateta e Daniel Maldini; Juve in pressing su Maldini: Spalletti lo vuole, Daniel dice sì. Ma l'Atalanta fa muro sulla formula. Calciomercato Atalanta News/ Superata la Roma per Raspadori, Samardzic o Maldini partono (13 gennaio 2026)Il calciomercato Atalanta sacrificherà uno tra Daniel Maldini e Lazar Samardzic dopo l'arrivo di Giacomo Raspadori ... ilsussidiario.net Daniel Maldini nel mirino del Napoli: Conte prova il sorpasso sulla JuventusIl Napoli stringe per Daniel Maldini e prova a beffare la Juventus: l’arrivo di Raspadori all’Atalanta può sbloccare l’operazione. calcioatalanta.it La Lazio accoglie Daniel Maldini: l’esterno è atterrato all’aeroporto di Fiumicino, pronto per cominciare la sua avventura in biancoceleste Nella giornata di oggi, 26 gennaio, sono stati scambiati i documenti con l’Atalanta, e adesso il giocatore è arriva - facebook.com facebook A Fiumicino è sbarcato il quarto acquisto del mercato della #Lazio: ecco Daniel #Maldini dall’ #Atalanta Domani le visite mediche #SSLazio x.com

