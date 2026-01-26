Claudio Lotito in esclusiva a RomaToday | Non c' è alcuna squadra in svendita

Claudio Lotito, presidente della Lazio, intervistato in esclusiva da RomaToday, ha chiarito la posizione della società: “Non c’è alcuna squadra in svendita”. In un contesto di tensioni emotive, Lotito ha sottolineato che la società è presente e attiva, anche se non sempre si esprimono pubblicamente. La sua dichiarazione mira a rassicurare i tifosi e gli interlocutori sul futuro e sulla stabilità del club.

Raggiunto telefonicamente, parla al nostro giornale il numero uno della Lazio. Fra i temi affrontati il caso Romagnoli, le violenze ultras e il calciomercato che vede il club capitolini fra le squadre più attive “Nei momenti di difficoltà emotiva è normale che emergano tensioni. La società c’è, anche quando non fa proclami”. A parlare è Claudio Lotito, presidente della Lazio, raggiunto telefonicamente da RomaToday. Dalle cessioni di Castellanos e Guendouzi al caso Romagnoli che ha tenuto sulle spine tutto il popolo laziale, passando per il rapporto con Sarri e i nuovi innesti, per finire alla violenza ultras.🔗 Leggi su Romatoday.it

Claudio Lotito mira a consolidare la posizione della Lazio attraverso strategie innovative, tra cui l'acquisto di un giocatore chiave e l'espansione sui mercati internazionali.

ESCLUSIVA | Lazio, Marconi: Vi racconto la nostra lettera a LotitoIn esclusiva ai nostri microfoni è intervenuto Edoardo Marconi, uno degli ideatori della lettera rivolta al presidente della Lazio Claudio Lotito. lalaziosiamonoi.it

Litigata al telefono tra Lotito e un tifoso: urla, insulti e la rivelazione su Sarri: Non lo voglionoLotito litiga con un tifoso Lazio e rivela: I giocatori non vogliono Sarri, aumentano le tensioni tra squadra, società e tifosi. la7.it

Maurizio #Sarri punge Claudio #Lotito: “Resto alla #Lazio; perché ho rispetto dei tifosi: è frustrante non poterli ripagare. Per ora non vedo la luce in fondo al tunnel" Se si vende un giocatore e si dice che non andava d’accordo con Sarri, mi pare brutto…” x.com

Maurizio Sarri non le manda a dire Tuona contro il mercato della Lazio e le parole del presidente Claudio Lotito #Sarri #Lazio #SerieA - facebook.com facebook