Lavoro pil e famiglia | tutti i numeri sull’occupazione che danno ragione al governo Meloni

L’andamento dell’occupazione tra il 2021 e il 2024 evidenzia una fase di crescita stabile, con segnali di miglioramento nella condizione delle famiglie italiane. I dati sul PIL e sui livelli di occupazione confermano un quadro positivo, interpretato come risultato delle politiche adottate dal governo Meloni. Questa evoluzione rappresenta un passo importante per il mercato del lavoro e per il benessere delle famiglie nel paese.

Buone notizie sul fronte lavoro. Nel periodo 2021-2024 si consolida la ripresa occupazionale, con effetti positivi sulla condizione delle famiglie. I nuclei con almeno un componente occupato aumentano da 15 a 15,5 milioni (+2,9%). Le famiglie senza occupati, invece, diminuiscono di circa 685mila unità (-17,8%). Crescono in modo significativo i nuclei con due o più occupati. Un segnale forte di aumento della capacità reddituale delle famiglie. Lavoro, aumentano le famiglie con due i più occupati. I dati emergono dall'undicesimo rapporto "Famiglia e Lavoro" pubblicato da Sviluppo Lavoro Italia, la società in house del ministero guidato da Marina Calderone.

