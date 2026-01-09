Non solo il pil Le mezze verità di Meloni sull’economia mostrano tutte le vere debolezze del governo

Durante la conferenza stampa di inizio anno, Giorgia Meloni ha affrontato diversi temi, tra cui economia, crisi internazionali e riforme istituzionali. Tuttavia, alcune dichiarazioni sulla situazione economica sono state oggetto di critiche e interpretazioni diverse, evidenziando le sfide e le debolezze del governo nel gestire i complessi dossier nazionali e europei. Un'analisi approfondita permette di comprendere meglio le vere priorità e le difficoltà attuali.

