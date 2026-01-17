Trasferta e rimonte difesa e attacco al top Milan altro che corto muso | i numeri danno ragione a Max

Il Milan si conferma protagonista in questa stagione, con prestazioni solide e risultati notevoli. I rossoneri si distinguono per i punti conquistati in trasferta, guidati dalla gestione di Mister Pioli, e per aver recuperato uno svantaggio di 13 punti, un record nel campionato. Questi dati confermano la solidità della squadra, che si posiziona ai vertici sia in attacco che in difesa, dimostrando continuità e determinazione.

Mentre sui social fanno tendenza i video ironici di Como-Milan, con Fabregas che studia tutta una serie di strategie per colpire Allegri e Max che lo stende al primo (secondo e terzo) colpo, con schieramenti al seguito sempre più definiti tra teorici e pratici del pallone, ecco che il Milan si gode il secondo posto e il titolo di prima rivale dell'Inter capolista, contro cui non perde da 21 mesi. Il resto della concorrenza staccata grazie all'ultimo successo rossonero, che coincide con il primo ko casalingo del Como. La squadra che il tecnico spagnolo Fabregas ha costruito ispirandosi al tiki taka, cioè su un possesso palla vorticoso e continui inserimenti.

